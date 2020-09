Gratta e Vinci | le regalano un biglietto e intasca mezzo milione

(Di martedì 22 settembre 2020) Una donna vince 500mila euro a seguito di un gran bel colpo di fortuna. Merito di unricevuto come regalo di compleanno. A farle questo dono un amico titolare di una ricevitoria. Unata alrisulta essere più particolare del solito. Infatti una donna ha centrato un gran bel … L'articololeunè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Jammasrl : Gratta e Vinci regala 50mila euro in provincia di Ancona - Jammasrl : “Triplo Colpo” a Mestre (VE): gratta e vinci regala 150mila euro - fOliverio0 : Ho buttato 4 euro sui gratta e vinci dell aereo - TRIESTEALLNEWS : Pordenone, un gratta e vinci in regalo svela un premio di 500mila euro - - BelinoNoel : Gratta e vinci ????? Grattina mista ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci

Il Gazzettino

Regala a una cliente abituale un gratta e vinci per il compleanno e le fa un «dono» da 500 mila euro. È stato un compleanno indimenticabile quello di una donna di Pordenone che era andata nell’edicola ...Ogni tanto, capita di vincere al Gratta e Vinci. Ciò che non capita quasi mai è vincere la bellezza di mezzo milione di euro. Possibile, ma altamente, drasticamente improbabile. Ma il modo in cui ha ...