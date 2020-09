Grande Fratello Vip, tu non sei verdura! (Di martedì 22 settembre 2020) Più che dagli argomenti in scaletta, la terza puntata del Grande Fratello Vip può essere ripercorsa attraverso le crisi emotive dei personaggi. Il che, vista la mia sconfinata passione per il cinema demenziale, mi riporta sempre alla mente quel capolavoro di Zed di Scuola di Polizia. Tutto è iniziato, giustamente, con la questione Fausto Leali. Che aveva affermato che si può usare la parola con la n, poché “Nero è il colore, n* è la razza”. Per spiegare a Leali la sua arretratezza e ignoranza, tutti, da Pupo a Fulvio Abbate, passando per Maria Teresa Ruta e Patrizia De Blanck, continuavano a ripetere quella parola. Al culmine del pistolotto, Signorini ha esclamato: “Pensa a quel poliziotto che ha messo il piede in faccia a un n*”. Si è sicuramente trattato di un lapsus, ma ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) Più che dagli argomenti in scaletta, la terza puntata delVip può essere ripercorsa attraverso le crisi emotive dei personaggi. Il che, vista la mia sconfinata passione per il cinema demenziale, mi riporta sempre alla mente quel capolavoro di Zed di Scuola di Polizia. Tutto è iniziato, giustamente, con la questione Fausto Leali. Che aveva affermato che si può usare la parola con la n, poché “Nero è il colore, n* è la razza”. Per spiegare a Leali la sua arretratezza e ignoranza, tutti, da Pupo a Fulvio Abbate, passando per Maria Teresa Ruta e Patrizia De Blanck, continuavano a ripetere quella parola. Al culmine del pistolotto, Signorini ha esclamato: “Pensa a quel poliziotto che ha messo il piede in faccia a un n*”. Si è sicuramente trattato di un lapsus, ma ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - toysblogit : Grande Fratello Vip 5, Fulvio Abbate contro Tommaso Zorzi: 'Insopportabile' - MauriziaModene5 : Grande fratello fai schifo non vi guardò più......un grande come Fausto Leali .... -