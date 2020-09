Gomorra | la quinta stagione sarà l’ultima

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 22 settembre 2020) Salvatore Esposito e Marco D'Amore Per gli appassionati di– La Serie le notizie sono due, e come nella più classica delle tradizioni, una è buona e una è cattiva. La buona notizia è che le riprese del quinto capitolo sono finalmente iniziate; la cattiva è che saranno le ultime, dal momento che la saga dei Savastano & co. termina qui.5: il commento di Marco D’Amore e Salvatore Esposito sulla chiusura Questa mattina, durante la presentazione dei nuovi progetti Sky Original, la fine diè stata ufficializzata e a commentarla sono stati i due protagonisti storici Marco D’Amore e Salvatore Esposito, che si sono collegati in diretta da Riga, città lettone che, insieme a Napoli, ospita le riprese, che proseguiranno fino ad aprile 2021. Per i due, ...