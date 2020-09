Gattino affettuoso consola dal pianto una ragazzina VIDEO

Leggi su virali.video

(Di martedì 22 settembre 2020) A volte ci sono cose che ci spezzano il cuore, storie che ci pongono in modo incredibile di fronte a realtà strazianti. Sai di cosa parliamo? Beh, oggi lo scoprirai. L’articolo di oggi riguarda infatti una ragazza, sì, una normalissima adolescente come tante che si trovava nel suo letto una sera. Forse una giornata andata male, un momento di sconforto o altro, fatto sta che il gatto di caso, un tenero animale di colore nero, si è avvicinato a lei, cercando di confortarla e di farla a sentire a suo agio. Le sue lacrime, i suoi singhiozzi hanno come commosso l’animale che si è avvicinato e attraverso le sue fusa ha fatto riprendere la ragazza riportandola al buon umore. credit: Twitter/Viral24H Una storia da lacrime, lasciatecelo dire, certo, ogni giorno gli animali riescono a darci una marcia in più, a farci sentire migliori, a confortarci ...