Decreti sicurezza sì | Mes forse | la risposta di Conte a Zingaretti

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “I commentatori sino all’altro giorno scrivevano che il governo era in bilico. Ma io non i sono mai sentito in bilico. Oggi scrivono inamovibile, ma io non mi sento inamovibile, ne’ al bivio. Questo modo di ragionare non mi appartiene. Sono contento della mia squadra di governo, sono soddisfatto perche’ e’ una squadra coesa. Tutti i ministri hanno lavorato con grande impegno. Il Pd con Zingaretti non pone un tema di rimpasto ma di rilancio dell’azione alla luce della grande sfida del recovery fund”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte parlando con la stampa.