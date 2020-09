Coronavirus a Roma e nel Lazio: notizie, dati, contagi e aggiornamenti oggi 22 settembre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) Triplicati nelle terapie intensive i pazienti affetti da Covid-19 in due settimane, a Roma: da 9, a 27 soggetti. Le percentuali impennano se confrontate con quelle del mese scorso: da qui l’invito alla prudenza dell’assessore alla sanità nel Lazio Alessio D’Amato. E sempre nella Capitale apre un nuovo drive-in per i test rapidi presso l’ospedale di neuro riabilitazione del Santa Lucia. I dati covid-19 a Roma: numeri triplicati L’allarme covid non smette di accendersi nelle scuole: ad Acilia studentessa del secondo anno, positiva in un liceo linguistico e didattica a distanza per la classe: quarantena per alunni, docenti e personale Ata con tamponi e sanificazioni degli ambienti. E anche ad Aprilia sedici nuovi casi: con numeri che non si registravano nel territorio da ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Triplicati nelle terapie intensive i pazienti affetti da Covid-19 in due settimane, a: da 9, a 27 soggetti. Le percentuali impennano se confrontate con quelle del mese scorso: da qui l’invito alla prudenza dell’assessore alla sanità nelAlessio D’Amato. E sempre nella Capitale apre un nuovo drive-in per i test rapidi presso l’ospedale di neuro riabilitazione del Santa Lucia. Icovid-19 a: numeri triplicati L’allarme covid non smette di accendersi nelle scuole: ad Acilia studentessa del secondo anno, positiva in un liceo linguistico e didattica a distanza per la classe: quarantena per alunni, docenti e personale Ata con tamponi e sanificazioni degli ambienti. E anche ad Aprilia sedici nuovi casi: con numeri che non si registravano nel territorio da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma Coronavirus Roma, triplicati pazienti nelle terapie intensive in due settimane RomaToday ROCCA DI PAPA – Comunali, avanti Cimino e Calcagni – LA DIRETTA

C’è ovviamente tensione, anche legata alla presenza dei rappresentanti di lista e all’esigenza di mantenere il dovuto distanziamento sociale, per frenare la diffusione del Covid-19. MARTEDì 22 ...

Coronavirus, i positivi in Italia salgono a 45.079

Dal ministero della Salute arrivano i dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus, che parlano di 45.079 persone attualmente positive al Covid-19 in Italia: 981 in più rispe ...

