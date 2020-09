Balene arenate in Tasmania | più di 90 morte | video

Leggi su panorama

(Di martedì 22 settembre 2020) Tentano di muoversi per tornare in mare, invano. Sono centinaia lesulle secche in. Più di 90 sono già: le operazioni per cercare di salvarle si sono intensificate.None Barca si avvicina troppo alla Balena None Nuova Zelanda: 300in spiaggiaNone