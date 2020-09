webecodibergamo : Al Papa Giovanni uno storico traguardo Il trapianto di cuore numero 1.000 - GianfrancoBoss2 : - RaffaellaDonghi : RT @AmiciDellaPedia: A parlare (anzi a scrivere) è la mamma della piccola Martina B. Sta raccontando, insieme al papà, la propria esperienz… - RaffaellaDonghi : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ?? “La nostra bimba in terapia intensiva al Papa Giovanni: qui gli operatori diventano famiglia”… - CiaoKarol : CHIEDI UNA GRAZIA AL PAPA DELL'AMORE?????? Il Buongiorno con l'amato Karol Wojtyla ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Giovanni

BergamoNews.it

Ci sarà tempo per valutare con attenzione se per Matteo Salvini risulterà meno digeribile la mancata spallata alla rossa Toscana, che si è trasformata in una nuova lussazione, dopo quella rimediata in ...I genitori di origine indiana quando si sono accorti che la figlioletta era diventata cianotica hanno allertato il 112 che ha inviato l'eliambulanza atterrata poi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di ...