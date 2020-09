Voto Veneto: Caner, 'risultato ben oltre nostre aspettative' (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "E un successo importante, oltre le aspettative, onestamente non ci aspettavamo un risultato di questa portata". Lo dice ai giornalisti Federico Caner, assessore regionale a Programmazione, fondi Ue e Turismo della Regione Veneto, nella sede della Lega a Treviso in attesa dell'arrivo del governatore trionfatore, Luca Zaia. "E' sicuramente un riconoscimento del lavoro amministrativo fatto in questi anni". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "E un successo importante,le, onestamente non ci aspettavamo undi questa portata". Lo dice ai giornalisti Federico, assessore regionale a Programmazione, fondi Ue e Turismo della Regione, nella sede della Lega a Treviso in attesa dell'arrivo del governatore trionfatore, Luca Zaia. "E' sicuramente un riconoscimento del lavoro amministrativo fatto in questi anni".

