Traffico internazionale di stupefacenti, 14 arresti: i nomi (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 14 le persone indagate di Traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti. Stamattina, la Squadra Mobile di Napoli, con la collaborazione della Squadra Mobile di Caserta, ha eseguito un'ordinanza cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della DDA, nei confronti di 14 indagati gravemente indiziati di Traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato disposto il sequestro di beni immobili, autovetture, motoveicoli, conti correnti e quote societarie dei 14 indagati. Le indagini sono iniziate il 14 giugno 2018 in occasione di un incendio sviluppatosi all'interno del bar "Le Shabby Cafè", in via Toledo a Napoli e gestito da una delle ...

