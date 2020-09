Torino, la sindaca Appendino condannata a 6 mesi nel processo Ream (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a 6 mesi per falso ideologico in atto pubblico nell'ambito del processo Ream inriferimento al bilancio 2016. Stessa condanna per l'assessore ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi, Chiara, è stataa 6per falso ideologico in atto pubblico nell'ambito delinriferimento al bilancio 2016. Stessa condanna per l'assessore ...

Corriere : ?? #Torino, la sindaca #Appendino è stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico - Corriere : #Appendino: «Non mi dimetto da sindaca di Torino, ma mi autosospendo dal Movimento 5 Stelle come previsto dal codic… - Corriere : ?? #Appendino: «Non mi dimetto da sindaca, ma mi autosospendo dal #M5S come previsto dal codice etico» La sindaca… - GabrieleGucc : Appendino resta sindaca ma la carriera nel M5S subisce uno stop - PazzoPerDomani : RT @domanigiornale: La sindaca di Torino #Appendino è stata condannata per falso ideologico. Si autosospende dal M5s -