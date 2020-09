Tommazo Zorzi fuori dal Grande Fratello Vip: sta male – Video (Di lunedì 21 settembre 2020) Tommaso Zorzi fuori dal Grande Fratello Vip 5, per la seconda volta consecutiva. L’influencer sta male, febbre a 39: Video. Tommaso Zorzi sta di nuovo male. L’influencer è stato portato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 per la febbre a 39 per essere sottoposto a nuovi controlli medici. In dubbio la sua presenza … L'articolo Tommazo Zorzi fuori dal Grande Fratello Vip: sta male – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 settembre 2020) TommasodalVip 5, per la seconda volta consecutiva. L’influencer sta, febbre a 39:. Tommasosta di nuovo. L’influencer è stato portatodalla casa delVip 5 per la febbre a 39 per essere sottoposto a nuovi controlli medici. In dubbio la sua presenza … L'articolodalVip: staè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

