Sampdoria | Ferrero a Milano per chiudere la trattativa per Candreva

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è a Milano per chiudere la trattativa con l'Inter per Antonio Candreva. La Samp avrebbe infatti trovato l'accordo con il cartellino dell'esterno nerazzurro sulla base di 2,5 milioni di euro. Per il giocatore è stato offerto un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. Ora la decisione finale passa a Candreva, che dovrà scegliere una delle due squadre. Il presidente doriano, dopo l'acquisto di Keita Balde dal Monaco, vuole regalare un altro rinforzo al tecnico Claudio Ranieri e Candreva sarebbe il giocatore perfetto per portare qualità ed esperienza nella formazione ligure, reduce dalla sconfitta nel match in trasferta contro la Juventus.

