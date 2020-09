Regionali, i risultati in Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Regionali 2020, si va verso il 3 a 3. Il centrodestra prende solo le MarcheAlle elezioni Regionali in Toscana ha vinto con il 48% dei voti Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra e sostenuto da Pd, Italia Viva e +Europa. Lo spoglio è ancora in corso, ma le proiezioni non lasciano speranze alla sua principale avversaria, Susanna Ceccardi, scelta dalla Lega per guidare il centrodestra. In campo c’erano anche Irene Galletti (Movimento 5 stelle), Tommaso Fattori (Toscana a sinistra), Salvatore Catello (Partito comunista), Marco Barzanti (Partito comunista italiano) e Tiziana Vigni (Movimento 3V). L’affluenza definitiva in Toscana è stata del 62,6%. I risultati La terza proiezione di Swg / La7 (copertura 41%) I primi exit poll di ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020)2020, si va verso il 3 a 3. Il centrodestra prende solo le MarcheAlle elezioniinha vinto con il 48% dei voti Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra e sostenuto da Pd, Italia Viva e +Europa. Lo spoglio è ancora in corso, ma le proiezioni non lasciano speranze alla sua principale avversaria, Susanna Ceccardi, scelta dalla Lega per guidare il centrodestra. In campo c’erano anche Irene Galletti (Movimento 5 stelle), Tommaso Fattori (a sinistra), Salvatore Catello (Partito comunista), Marco Barzanti (Partito comunista italiano) e Tiziana Vigni (Movimento 3V). L’affluenza definitiva inè stata del 62,6%. ILa terza proiezione di Swg / La7 (copertura 41%) I primi exit poll di ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - petergomezblog : Referendum e Regionali, urne chiuse: i primi risultati in diretta con Peter Gomez #avotofatto - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REFERENDUM | @luigidimaio : 'Esito storico, impossibile senza @Mov5Stelle ' 'Quello raggiunto oggi è un… - comunepo : #elezioni2020 Scrutinio terminato: online i risultati definitivi a Prato sia per il referendum che per le regionali… - BiancaTonelloA : RT @CBugliano: ?? RISULTATI ELEZIONI REGIONALI Dati definitivi a Bugliano (PI) Eugenio Giani 58,2% Susanna Ceccardi 8,9% (poi comunicherem… -