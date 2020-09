Regionali | Giorgia Meloni esulta | “Cresciamo in tutta Italia”

(Di lunedì 21 settembre 2020) ANCONA – “Sono molto contenta dei risultati di Fratelli d’Italia, anche se e’ un po’ presto per una valutazione complessiva”. Giorgia Meloni, ad Ancona per festeggiare la vittoria del centrodestra alle Regionali nelle Marche, analizza l’andamento delle urne sottolineando che “se i i dati non dovessero essere smentiti potremmo dire con grande orgoglio che Fdi e’ l’unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale. Con incrementi anche molto significativi”.

Pericolo scampato per il governo. I risultati che si stanno profilando in Puglia, con la conferma di Michele Emiliano, e soprattutto in Toscana, con l’elezione di Eugenio Giani, allontanano il pericol ...... poi ringraziato i suoi elettori in un tweet per aver aiutato il centrodestra a "guadagnare una Regione in più", riferendosi alle Marche. Dove Giorgia Meloni esulta per il risultato raggiunto dal ...