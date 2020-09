Proiezioni elezioni regionali | la Toscana resta rossa

Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra)… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA REGIONALI| PUGLIA (proiezioni) - Michele Emiliano (centrosinistra) 46,8% - Raffaele Fitto (centrodestra)… - myrtamerlino : Le prime proiezioni dicono #Giani del centrosinistra avanti con il 46,5 contro della #Ceccardi del centrodestra con… - worldnews911 : Elezioni Regionali Marche 2020 proiezioni: Acquaroli 48,5 % stacca sempre di più Mangialardi 37,7% - paolorm2012 : Elezioni regionali Campania, le proiezioni: Vincenzo De Luca vince con oltre il 60 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Proiezioni elezioni

Urne chiuse alle 15 in tutta Italia dove tra ieri e oggi si è votato per il referendum costituzionale, le suppletive del Senato (a Sassari avanti Doria, e in Veneto), le regionali (qui le prime proiez ...Napoli strapiena di rifiuti, gli spazzini fanno gli scrutatori ai seggi per le Regionali Napoli piena di rifiuti non raccolti nel weekend dell'election day per le regionali e il referendum costituzion ...Terza proiezione Opinio Italia per la Rai relativamente alle elezioni regionali in Campania. Vincenzo De Luca si conferma al primo posto con il 64,9% dei voti. A seguire ci sono Stefano Caldoro al 20, ...