Più di 70 cetacei spiaggiati nella baia della Tasmania. Già morti 25, corsa contro il tempo per salvarli (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono incagliati sulla sabbia e ora è corsa contro il tempo per riuscire a salvarli. 70 globicefali, esemplari di cetacei tra un delfino e una balena, sono lì spiaggiati a Macquarie Harbour, la baia della Tasmania al largo dell'Australia, in attesa che qualcuno li restituisca al loro habitat naturale. Una vera e propria task force sta lavorando in queste ore per riuscire a salvare il gruppo di animali in pericolo che, secondo i media locali, supererebbe di gran lunga il numero 70 registrato dalle fonti ufficiali, arrivando a quasi 300 esemplari. Alcuni sono già morti Uno dei più grossi problemi è quello di non riuscire ad intervenire in tempo.

