Milan Bologna | streaming gratis | dove vedere il posticipo di Serie A

Tutto pronto per il posticipo di Serie A tra Milan e Bologna. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta tv e streaming. Milan Bologna sarà offerto in esclusiva da Sky. Infatti la pay-tv offrirà il match delle 20:45, che sarà trasmesso sui canali: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellitare) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per tutti gli abbonati di Sky che non potranno assistere al match da casa, sarà possibile seguire la partita gratuitamente sulla piattaforma streaming SkyGo.

