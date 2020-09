Lazio, idea Mustafi per la difesa: il centrale è in uscita dall’Arsenal (Di lunedì 21 settembre 2020) La Lazio pensa a Mustafi per rinforzare la difesa: il centrale tedesco è ai margini del progetto dell’Arsenal La Lazio vuole rinforzare la difesa in vista della stagione 2020/21, che vedrà la formazione di Simone Inzaghi impegnata su più fronti dopo l’accesso alla Champions League. Come riportato dal Sun, l’ultima idea porta a Shkodran Mustafi dell’Arsenal, vecchia conoscenza del calcio italiano per via della sua esperienza tra Serie A e Serie B con la maglia della Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Lapensa aper rinforzare la: iltedesco è ai margini del progetto dell’Arsenal Lavuole rinforzare lain vista della stagione 2020/21, che vedrà la formazione di Simone Inzaghi impegnata su più fronti dopo l’accesso alla Champions League. Come riportato dal Sun, l’ultimaporta a Shkodrandell’Arsenal, vecchia conoscenza del calcio italiano per via della sua esperienza tra Serie A e Serie B con la maglia della Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

LazioIn : Calciomercato LIVE - Roma, Marcao alternativa a Smalling. Lazio, idea Mustafi. Milan su Anguissa - ilcirotano : LIVE - Roma, Marcao alternativa a Smalling. Lazio, idea Mustafi. Milan su Anguissa - - UomoRango : @Doppelganger710 @sandro_rosco ..io non ho problemi a scrivere cosa penso e sono sicuro che tu hai la tua idea e la… - Doppelganger710 : @espertodimerca1 Non mi sento nè cucciolo ne tantomeno incompreso, tifo Lazio come mi pare, continuo a farlo ma evi… - Max_883 : @Doppelganger710 @emipro74 @VaiCorTANGO Io sono dell'idea che il mercato fatto AD ORA dalla Lazio con l'11 che si r… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio idea Lazio, idea Mustafi per la difesa: il centrale è in uscita dall’Arsenal Calcio News 24 Roberta Mastromichele, compagna Matt Dillon/ “Il suo piatto preferito è…”

A Matt Dillon brillano gli occhi quando a Domenica In si parla della sua compagna Roberta Mastromichele, tanto che Mara Venier quando gli chiede se ha trovato l’amore lui risponde: “Sono molto felice, ...

Lazio, Inzaghi esce dallo schema: il 3-5-2 non sarà l'unica soluzione

Tattica e partite anche nella domenica di riposo. Prima sul sintetico di calcetto per dare qualche dritta al secondogenito Lorenzo, che gioca con gli amichetti con il complo della Lazio. Poi davanti a ...

LIVE – Roma, Marcao alternativa a Smalling. Lazio, idea Mustafi. Milan su Anguissa

Il camerunese è l’alternativa a Bakayoko e Soumaré per la mediana rossonera.

A Matt Dillon brillano gli occhi quando a Domenica In si parla della sua compagna Roberta Mastromichele, tanto che Mara Venier quando gli chiede se ha trovato l’amore lui risponde: “Sono molto felice, ...Tattica e partite anche nella domenica di riposo. Prima sul sintetico di calcetto per dare qualche dritta al secondogenito Lorenzo, che gioca con gli amichetti con il complo della Lazio. Poi davanti a ...Il camerunese è l’alternativa a Bakayoko e Soumaré per la mediana rossonera.