Lazio, brutto colpo per Inzaghi: Muriqi positivo al Covid (Di lunedì 21 settembre 2020) Vedat Muriqi positivo al Coronavirus. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante appena arrivato alla Lazio dal Fenerbahce è rimasto contagiato dal Covid-19. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Vedatal Coronavirus. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante appena arrivato alladal Fenerbahce è rimasto contagiato dal-19.

Alberto83603453 : @PaulSigno9 Avevo trovato dei pazzi per la Lazio come me in radio. Mi avete tenuto compagnia durante il duro lockdo… - balkanocratico : @LucaMarelli72 Ah, questo brutto vizio di sottovalutare la Lazio.. - FabrizioSapia : @frankspicc @OfficialSSLazio @giuliocardone69 @FMonderna @TuteLazio @Laziale_Belgio @Lazio_Land @sodaliziolazio… - Max_883 : @callmegoodlife Il bello è che stamattina pure Cericola gli ha detto che la Lazio lo aveva mollato da mo. Ma nien… - KentuckyPollo : Che mercato di merda della Lazio, di brutto proprio -

Lazio, il ritorno Cataldi: Inzaghi ha un titolare in più

Secondo Il Messaggero, Cataldi dopo il rientro tornerà utile a Simone Inzaghi in ogni tipo di schieramento. Abbondanza di mediani in casa Lazio. Leiva, Escalante, Parolo, Akpa-Akpro, all’occorrenza Mi ...

Parma-Napoli 0-2, in gol Mertens e Insigne ma la stella è Osimhen

Al 77' arriva il 2-0: brutta palla persa dal Parma ... Udinese-Spezia, Benevento-Inter, Lazio-Atalanta Classifica: Napoli, Fiorentina 3, Roma, Verona 1, Torino, Parma, Sassuolo, Cagliari, Juventus, ...

A Canale ecco il Tolfa per l’esordio in Coppa

Un Tolfa ambizioso e rinforzato oggi esordisce a Canale Monterano. Primo turno di Coppa Lazio di Promozione per i biancorossi che servirà soprattutto a capire quanto possa dare la squadra di Andrea Pa ...

