Lampedusa, sbarchi raffica in poche ore: hotspot al collasso (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli hotspot di Lampedusa rischia il collasso, a causa del grosso numero di sbarchi nelle ultime ore. Il governatore Musumeci punta il dito contro l'Ue. Un incredibile numero di sbarchi…

