Juventus, Pirlo ha già rigenerato Ramsey e Rabiot

Andrea Pirlo non ha la bacchetta magica, anche se tutti lo chiamano Maestro, ma qualcosa - se non proprio una magia - dev'essersi inventato, perché già dopo la prima partita del nuovo campionato ...

21/09/2020 - Andrea Pirlo si presenta con un rotondo 3-0 alla Sampdoria nella sua prima panchina in Serie A. Una Juventus spumeggiante, divertente e lontana anni luce dalla squadra macchinosa di Mauri ...

21/09/2020 - "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, peccato non averla chiusa. Nel secondo siamo calati un po' fisicamente ma siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che sarebbe stata u ...

La nuova Juventus e Pirlo allenatore partono con il botto: 3 reti alla Sampdoria firmate Kulusevski, Bonucci e Ronaldo, tre punti conquistati e, finalmente, il bel gioco tanto atteso. E lo Stadium rit ...

