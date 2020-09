Inter, la nuova vita di Perisic esterno a tutta fascia (Di lunedì 21 settembre 2020) Certe storie fanno giri immensi e poi ritornano. Quella di Ivan Perisic è legata all'Inter e potrà ancora esserlo nell'immediato futuro. Da protagonista a esubero e ora di nuovo risorsa importante. Il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Certe storie fanno giri immensi e poi ritornano. Quella di Ivanè legata all'e potrà ancora esserlo nell'immediato futuro. Da protagonista a esubero e ora di nuovo risorsa importante. Il ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Di nuovo in campo, di corsa verso l'inizio della nuova stagione! Tutte le foto ??… - Inter : ?? | ANNUNCIO Nuova stagione in maglia nerazzurra per @DanielePadelli ???? ?? - PietroScorpione : Ecco la nuova maglia dell' @Inter dopo l'arrivo di @kingarturo23 ???????? #Inter #Vidal #VidalDay… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Inter, #Godin ha lasciato Milano. Il difensore è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del #Caglia… - CalcioWeb : #Vidal saluta il #Barcellona: 'Grazie a tutti, oggi inizia una nuova fase della mia vita'. Ora l'#Inter - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuova countdown verso l'inizio ufficiale della stagione Inter Official Site Il 25enne accoltellato lotta tra la vita e la morte. Oggi nuovo intervento

Verrà sottoposto oggi pomeriggio a un nuovo delicato intervento chirurgico all’ospedale Bufalini di Cesena il 25enne forlivese che sabato sera è stato accoltellato a Coriano (vedi notizia), a due pass ...

La Juve di Pirlo vince e convince: ecco il segreto

La Juve domina nettamente la Samp (3-0): la mano di Pirlo si vede subito – Decisivi i nuovi schemi tattici, ma anche la rinascita di Ramsey e il dinamismo dei nuovi Kulusevski e McKennie – Stasera il ...

Chiariello: "Gattuso deve andare da De Laurentiis per chiedergli un acquisto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Le luci e le ombre di Parma-Napoli sono tante. Osimhen luce abbagliante, entra in campo e spacca la par ...

Verrà sottoposto oggi pomeriggio a un nuovo delicato intervento chirurgico all’ospedale Bufalini di Cesena il 25enne forlivese che sabato sera è stato accoltellato a Coriano (vedi notizia), a due pass ...La Juve domina nettamente la Samp (3-0): la mano di Pirlo si vede subito – Decisivi i nuovi schemi tattici, ma anche la rinascita di Ramsey e il dinamismo dei nuovi Kulusevski e McKennie – Stasera il ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Le luci e le ombre di Parma-Napoli sono tante. Osimhen luce abbagliante, entra in campo e spacca la par ...