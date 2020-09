Inizio Anno Scolastico, il Governo Pensa ai Test Rapidi (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tampone, a causa dei suoi tempi dilatati, può causare delle criticità all’interno del mondo scuola. Per questo il Governo sta lavorando ad un piano per l’utilizzo dei Test Rapidi. Grazie ai Test Rapidi, l’identificazione di uno studente positivo avverrebbe in tempo reale, circa 20 minuti. Il Ministero della Salute ha stilato un documento per … Leggi su youreduaction (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tampone, a causa dei suoi tempi dilatati, può causare delle criticità all’interno del mondo scuola. Per questo ilsta lavorando ad un piano per l’utilizzo dei. Grazie ai, l’identificazione di uno studente positivo avverrebbe in tempo reale, circa 20 minuti. Il Ministero della Salute ha stilato un documento per …

