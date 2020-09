In Toscana è avanti il centrosinistra (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo le prime proiezioni Eugenio Giani è in vantaggio, con almeno 7 punti su Susanna Ceccardi Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo le prime proiezioni Eugenio Giani è in vantaggio, con almeno 7 punti su Susanna Ceccardi

rtl1025 : ?? #Exitpoll: nelle #Regioni, sono avanti #Zaia in #Veneto 72-76%, #Toti in #Liguria 51-55%, #Acquaroli nelle… - sole24ore : #Exitpoll, #referendum: vince il sì. Toscana, avanti centro-sinistra. Puglia, testa a testa Emiliano-Fitto. Centro-… - matteosalvinimi : Oggi vita vera con l’Italia che produce, che lavora, che studia, che non si ferma. Altri si aggrappano a odio e ins… - Fe_DiLeo : RT @sole24ore: Referendum:?netta vittoria del sì. #Regionali Toscana, avanti il centrosinistra con Giani al 46,4%, Ceccardi 42,1% @sole24or… - ComunistaRosso : Questa commedia patetica va avanti da almeno 25 anni, è una delle cause dell'estinzione della sinistra in Italia. L… -