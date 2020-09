Henry Kolt presenta il romanzo “Tutto come imprevisto La scatola delle Ex”

Henry Kolt presenta il romanzo “Tutto come (im)previsto. La scatola delle Ex” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tutto come (im)previsto. La scatola delle Ex di Henry Kolt Henry Kolt presenta “Tutto come (im)previsto. La scatola delle Ex”, un romanzo di formazione parzialmente autobiografico, che racconta di un momento dell'esistenza del protagonista in cui il passato torna a bussare alla porta, riportando alla luce memorie sepolte, sentimenti sopiti e tante domande che forse non avranno mai risposte. Una storia intrattenente dal sapore dolceamaro, che ricorda ai lettori come spesso la vita si diverta a (...) - Tribuna Libera / Libri Leggi su feedproxy.google (Di lunedì 21 settembre 2020) Tutto(im)previsto. LaEx di“Tutto(im)previsto. LaEx”, undi formazione parzialmente autobiografico, che racconta di un momento dell'esistenza del protagonista in cui il passato torna a bussare alla porta, riportando alla luce memorie sepolte, sentimenti sopiti e tante domande che forse non avranno mai risposte. Una storia intrattenente dal sapore dolceamaro, che ricorda ai lettorispesso la vita si diverta a (...) - Tribuna Libera / Libri

