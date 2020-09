Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi fuori dalla casa a causa della febbre alta (video) (Di lunedì 21 settembre 2020) Una notizia dell'ultima ora, lanciata da Today.it, ha scosso gli equilibri della casa del 'Grande Fratello Vip'. Dopo essere stato colpito da una febbre alta (toccando il picco di 39 gradi), Tommaso Zorzi, stanotte, è stato portato fuori dal loft di Cinecittà per accertamenti medici. L'annuncio dell'uscita del concorrente è stata data, stamattina, da Federica Panicucci a 'Mattino 5' (Qui, il video): 21 settembre 2020 10:58. Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Una notizia dell'ultima ora, lanciata da Today.it, ha scosso gli equilibridel 'Vip'. Dopo essere stato colpito da una(toccando il picco di 39 gradi),, stanotte, è stato portatodal loft di Cinecittà per accertamenti medici. L'annuncio dell'uscita del concorrente è stata data, stamattina, da Federica Panicucci a 'Mattino 5' (Qui, il): 21 settembre 2020 10:58.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - piecesofwhat_ : RT @VittoriaRusso11: Come immagino l'entrata di Matilde nello studio del grande Fratello #GFVIP - infoitcultura : Paolo Brosio sta male: rimandato l'ingresso al Grande Fratello Vip -