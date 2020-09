GF Vip | Francesca Pepe nel mirino dei concorrenti | nessuno la sopporta

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 21 settembre 2020) La modella ha ricevuto le critiche di molti deipresenti nella Casa. I suoi modi e le sue risposte non piacciono. Ecco che cosa sta succedendo GF Vip:contro Tommaso Zorziè entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con il secondo gruppo di venerdì 18 settembre. La modella, legata dal gossip a Vittorio Sgarbi, ha fatto il suo ingresso in modo trionfale, ma già dal primo giorno di permanenza sono iniziati i problemi. A tavola, ad esempio, Tommaso Zorzi le ha fatto qualche domanda per conoscerla meglio. L’influencer le ha chiesto se avesse un piano B oltre al lavoro di modella e lei ha risposto in modo molto scortese dicendo che, “sorpresone“, era anche laureata in economia quindi adesso Tommaso poteva stare tranquillo ...