Follia al matrimonio: la sposa ubriaca picchia le amiche. E finisce in rissa (Di lunedì 21 settembre 2020) Una notizia che ha del pazzesco arriva dal Galles. Nella città di Swansea una sposa è stata coinvolta in una clamorosa rissa proprio durante il suo matrimonio. Si è letteralmente azzuffata con le sue amiche, molto probabilmente a causa del troppo alcol bevuto. Hanno alzato infatti abbastanza il gomito ed è successo l’incredibile. Le poche persone presenti che erano ancora sobrie hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La polizia è subito giunta sul posto per sedare la rissa. I contendenti sono quindi stati divisi solamente dopo l’intervento degli agenti. Doveva essere il giorno più bello della sua vita, da ricordare per momenti positivi e romantici, invece si è trasformato in uno scontro fisico con gli invitati. In ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Una notizia che ha del pazzesco arriva dal Galles. Nella città di Swansea unaè stata coinvolta in una clamorosaproprio durante il suo. Si è letteralmente azzuffata con le sue, molto probabilmente a causa del troppo alcol bevuto. Hanno alzato infatti abbastanza il gomito ed è successo l’incredibile. Le poche persone presenti che erano ancora sobrie hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La polizia è subito giunta sul posto per sedare la. I contendenti sono quindi stati divisi solamente dopo l’intervento degli agenti. Doveva essere il giorno più bello della sua vita, da ricordare per momenti positivi e romantici, invece si è trasformato in uno scontro fisico con gli invitati. In ...

