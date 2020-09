Elezioni regionali Campania 2020, chi ha vinto tra Caldoro e De Luca (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali Campania CHI HA vinto – Vincenzo De Luca ha vinto le Elezioni regionali nelle Campania: il candidato del centrosinistra ha ottenuto, secondo gli exit poll, una forbice tra il 54% e il 58%, assicurandosi una vittoria quasi certa in vista della fine dello spoglio. Indietro il candidato del centrodestra, Stefano Caldoro, fermo tra il 23% e il 27%. Si attendono ora i risultati definitivi. Articolo in aggiornamento Si chiude così una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine le Elezioni regionali in Campania erano previste per il 2019 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020)CHI HA– Vincenzo Dehalenelle: il candidato del centrosinistra ha ottenuto, secondo gli exit poll, una forbice tra il 54% e il 58%, assicurandosi una vittoria quasi certa in vista della fine dello spoglio. Indietro il candidato del centrodestra, Stefano, fermo tra il 23% e il 27%. Si attendono ora i risultati definitivi. Articolo in aggiornamento Si chiude così una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine leinerano previste per il 2019 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma ...

