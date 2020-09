Coronavirus, calano i nuovi contagi ma crescono vittime e ricoveri (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono 1350 i nuovi casi di Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore contro i 1587 di ieri. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute. I morti sono 17 rispetto ai 15 di ieri, arrivando a un totale di 35724 dall'inizio della pandemia. Mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri ( in tiotale 218.703). Il totale degli attualmente positivi è di 45.079, di questi 2.475 sono ricoverati con sintomi, 232 sono in terapia intensiva (ieri erano 222, differenza +10) e 42.372 in isolamento domiciliare.Dopo due giorni di calo, balzo dei ricoveri in regime ordinario, 110 in più, per un totale di 2.475. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 55.862 (differenza rispetto a ieri -27.566), per un totale di 10.488.676. Nessuna regione a zero contagi: la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono 1350 icasi diin Italia registrati nelle ultime 24 ore contro i 1587 di ieri. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute. I morti sono 17 rispetto ai 15 di ieri, arrivando a un totale di 35724 dall'inizio della pandemia. Mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri ( in tiotale 218.703). Il totale degli attualmente positivi è di 45.079, di questi 2.475 sono ricoverati con sintomi, 232 sono in terapia intensiva (ieri erano 222, differenza +10) e 42.372 in isolamento domiciliare.Dopo due giorni di calo, balzo deiin regime ordinario, 110 in più, per un totale di 2.475. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 55.862 (differenza rispetto a ieri -27.566), per un totale di 10.488.676. Nessuna regione a zero: la ...

Giù le compravendite durante il lockdown

I casi di acquisto di prima casa risultano in crescita, mentre sono in leggero calo gli investimenti immobiliari. Anche in questo caso il risultato non risulta casuale: si tratta di una diretta ...

Coronavirus, in Lombardia 90 nuovi casi e un morto. Calano le terapie intensive

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 104.848 persone (+90, di cui 12 «debolmente positivi» e 5 a seguito di test sierologici ...

