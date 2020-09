Chiara Ferragni: obiettivo quotazione in Borsa (Di lunedì 21 settembre 2020) Per il gruppo che ruota intorno a Chiara Ferragni c’è la possibilità di “essere quotato in Borsa o confluire in un grande gruppo del lusso. Questo è il nostro goal ma prima dobbiamo rendere marchio e azienda appealing: con una buona redditività e un giusto rapporto qualità prezzo, oltre a una diffusione e conoscenza internazionale del marchio perché competa realmente con altri del suo stesso livello, come Chloé o Kenzo”. Lo dice a ‘Corriere Economia’ la stessa influencer spiegando come questo ”è il lavoro che abbiamo iniziato due anni fa, quando sono diventata ceo di Serendipity, dopo aver già assunto la stessa carica in Tbs, la società che gestisce The Blond Salad”.“I numeri erano in discesa - aggiunge - ed era ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Per il gruppo che ruota intorno ac’è la possibilità di “essere quotato ino confluire in un grande gruppo del lusso. Questo è il nostro goal ma prima dobbiamo rendere marchio e azienda appealing: con una buona redditività e un giusto rapporto qualità prezzo, oltre a una diffusione e conoscenza internazionale del marchio perché competa realmente con altri del suo stesso livello, come Chloé o Kenzo”. Lo dice a ‘Corriere Economia’ la stessa influencer spiegando come questo ”è il lavoro che abbiamo iniziato due anni fa, quando sono diventata ceo di Serendipity, dopo aver già assunto la stessa carica in Tbs, la società che gestisce The Blond Salad”.“I numeri erano in discesa - aggiunge - ed era ...

