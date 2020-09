Caso Positivo a Bari Sardo, Inizio Scuola Posticipato (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel Comune di Bari Sardo, in provincia di Nuoro, l’Inizio delle lezioni era previsto per il 22 settembre. A causa di un Caso Positivo al Covid-19, l’apertura della Scuola è stata rinviata. Il Comune ha dato la comunicazione dal proprio sito ufficiale. Ecco quanto riporta l’Ordinanza: “A seguito della comunicazione, da parte del Servizio Igiene … Leggi su youreduaction (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel Comune di, in provincia di Nuoro, l’delle lezioni era previsto per il 22 settembre. A causa di unal Covid-19, l’apertura dellaè stata rinviata. Il Comune ha dato la comunicazione dal proprio sito ufficiale. Ecco quanto riporta l’Ordinanza: “A seguito della comunicazione, da parte del Servizio Igiene …

Open_gol : Il caso emblematico in un piccolo comune in Abruzzo - DiegoA20_17_38 : @monelloevoluto Sinceramente non mi frega nulla perché abbia fatto quel tweet, avrà avuto i suoi motivi, a me inter… - LMtredici : Questi casi comprendono 5 rientri dall'estero (Kosovo, Romania e Camerun), 6 contatti in ambito domestico, 3 sogget… - kecco_asr : @strumentiumani Vojo vede lunedì 'in caso di risultato positivo ' che cazzo scrivono . - idreamed_ofyou : domani inizio scuola ma c'è già un caso positivo in una delle prime --_-- -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Positivo Bari Sardo, un caso positivo: inizio lezioni slitta dal 22 settembre a data da destinarsi Orizzonte Scuola Nuoro, 4 nuovi casi di positività al covid: il numero totale sale a 40

Nel fine settimana la Assl ha accertato 4 nuovi casi di positività al Covid-19 a Nuoro, che portano il numero degli attualmente positivi a 40. I pazienti sono seguiti nelle rispettive abitazioni dal p ...

Coronavirus, 147 nuovi casi e nessun decesso. 18 i guariti

In Toscana sono 13.812 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispet ...

Profumi"irersistibili"a Sassari: una denuncia e un arresto per furto effettuati dalla Polizia Locale

Domenica gli agenti della Polizia Locale di Sassari hanno denunciato un uomo per rapina impropria perché aveva sottratto dei profumi in un negozio di viale Italia e, quando è stato notato e fermato da ...

Nel fine settimana la Assl ha accertato 4 nuovi casi di positività al Covid-19 a Nuoro, che portano il numero degli attualmente positivi a 40. I pazienti sono seguiti nelle rispettive abitazioni dal p ...In Toscana sono 13.812 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispet ...Domenica gli agenti della Polizia Locale di Sassari hanno denunciato un uomo per rapina impropria perché aveva sottratto dei profumi in un negozio di viale Italia e, quando è stato notato e fermato da ...