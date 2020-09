Barbara D’Urso fa fare una figura tremenda a Cecchi Paone: “Avevi il microfono acceso abbiamo sentito tutto” (Di lunedì 21 settembre 2020) Alessandro Cecchi Paone “smascherato” da Barbara d’Urso? Durante l’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso”, la conduttrice (un po’ infastidita) ha deciso di stuzzicare il suo opinionista. “Cucciolotto, caro mio, io non sapevo che tu avessi un concetto così brutto del mio amato GF. Purtroppo per te un tecnico si è dimenticato di chiudere il tuo audio dietro le quinte mentre intervistavo Gina Lollobrigida. Io le chiedevo se avesse gradito entrare al mio Grande Fratello, tu hai fatto una risatina sottolineando ‘interessante’. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto”, ha detto la padrona di casa, che ha trasmesso un fuori onda della precedente puntata del programma dove si sente Cecchi Paone ridacchiare sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Alessandro“smascherato” dad’Urso? Durante l’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso”, la conduttrice (un po’ infastidita) ha deciso di stuzzicare il suo opinionista. “Cucciolotto, caro mio, io non sapevo che tu avessi un concetto così brutto del mio amato GF. Purtroppo per te un tecnico si è dimenticato di chiudere il tuo audio dietro le quinte mentre intervistavo Gina Lollobrigida. Io le chiedevo se avesse gradito entrare al mio Grande Fratello, tu hai fatto una risatina sottolineando ‘interessante’. Sentite cosa diceva il mio cucciolotto”, ha detto la padrona di casa, che ha trasmesso un fuori onda della precedente puntata del programma dove si senteridacchiare sul ...

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - f_piergianni : RT @mediohermana: Non è normale che Barbara D’urso definisca la frase razzista di Fausto Leali come “uno scivolone”. Non è uno scivolone, è… - mediohermana : Non è normale che Barbara D’urso definisca la frase razzista di Fausto Leali come “uno scivolone”. Non è uno scivol… - ricomporsi : Barbara D’Urso mi ha rotto il cazzo ma sulla mia tv c’è solo lei, se solo mia madre non la seguisse - ourbabyhazz : RT @Pinkie_wendy: io ora voglia Harry Styles ospite a Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso ?? -

