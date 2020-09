Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 20 settembre 2020

(Di lunedì 21 settembre 2020)dei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata de I soliti ignoti VIP ha ottenuto 3365 spettatori (share 16.38%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2022 spettatori (14.53%). Su Italia1 il film La Mummia ha ottenuto 1239 spettatori (6.27%); su Rai2 l’episodio di Hawaii Five-0 ha totalizzato 1173 spettatori (5.22%), mentre quello di NCIS New Orleans 1086 (5.02%); su Rai3 il programma Presa Diretta ha intrattenuto 1058 spettatori (5.42%); su Rete4 il film The Water Diviner 652 spettatori (3.40%); su La7 Atlantide Files ne ha avuti 454 (2.39%). ...

blogtivvu : Ascolti TV 20 settembre 2020: Live Non è la d'Urso contro Amadeus, chi ha vinto? Dati auditel della prima serata, C… - italiaserait : Ascolti TV 20 Settembre 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 20 settembre 2020: 'Soliti Ignoti-Speciali Vip', 'Live-Non è la D'Urso', 'Presa diretta-La ripa… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle (20.3%), Tu si Que Vales (22.6%) | Dati Auditel, 19 settembre 2020 - blogtivvu : Ascolti Tv 19 settembre, Ballando con le stelle contro Tu si que vales: chi ha vinto? Ecco i dati auditel -

