Andrea Sannino con “E’ gioia live” all’Arena Flegrea venerdì 25 settembre

(Di lunedì 21 settembre 2020) Venerdì 252020 concerto evento, del cantautore napoletanoche, con i suoi video, ha superato i 60 milioni di visualizzazioni/YouTube. Dopo lo straordinario successo dei precedenti spettacoli in cartellone e i sold out registrati all’Arena, venerdì 25alle ore 21.00, la rassegna teatrale e musicale “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”, si …

KevBlank9 : RT @MGuardasole: ??#Napoli, la festa d’addio di #Allan a Villa Lucrezio a Posillipo: il brasiliano si commuove durante il discorso! Present… - TOSADORIDANIELA : RT @MGuardasole: ??#Napoli, la festa d’addio di #Allan a Villa Lucrezio a Posillipo: il brasiliano si commuove durante il discorso! Present… - golinofranko : @MGuardasole Grande Andrea sannino ercolanese doc - ImVeegaHD : RT @MGuardasole: ??#Napoli, la festa d’addio di #Allan a Villa Lucrezio a Posillipo: il brasiliano si commuove durante il discorso! Present… - 1926_cri : RT @MGuardasole: ??#Napoli, la festa d’addio di #Allan a Villa Lucrezio a Posillipo: il brasiliano si commuove durante il discorso! Present… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Sannino

Il Mattino

Sabato scorso la vittoria con il suo Everton, domenica sera la festa con i suoi compagni di squadra a Napoli. Allan Marquez ha festeggiato con una torta gigante con il numero 5 di Ciro Poppella l’addi ...Era andato via di fretta senza aver avuto il tempo di poter salutare i compagni di squadra. Allan ha rimediato ieri sfruttando il giorno di riposo concesso da Carlo Ancelotti all'Everton. Il centrocam ...Festa di addio per Allan e la moglie Thais a Napoli in un locale di Posillipo. Il centrocampista brasiliano dell'Everton è tornato in città per salutare gli amici napoletani, gli ex compagni di squadr ...