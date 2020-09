Allegri non ne può più di stare a casa, potrebbe andare alla Roma (con Paratici) – VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Quindici mesi a casa, con la famiglia, rifiutando – si dice – panchine su panchine. Fino alla comparsata da guest star a Ballando con le Stelle. In un dietro le quinte confessa alla sua insegnante di ballo Roberta Beccarini, che gli chiede se allenerà la Roma, “Vediamo, non si sa…”. Ma soprattutto dice: Devo rientrare perchè… basta”. @Fil Biafora #Allegri pic.twitter.com/bOCzzY55ps — Gianluca Fidene (@GianlucaFidene) September 19, 2020 Ed ecco che quel “vediamo” diventa più di un’ipotesi. Per Sportmediaset Friedkin starebbe pensando alla rivoluzione: via Fonseca, dentro proprio Allegri, con Paratici diesse. “Dan Friedkin ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Quindici mesi a, con la famiglia, rifiutando – si dice – panchine su panchine. Finocomparsata da guest star a Bndo con le Stelle. In un dietro le quinte confessasua insegnante di ballo Roberta Beccarini, che gli chiede se allenerà la, “Vediamo, non si sa…”. Ma soprattutto dice: Devo rientrare perchè… basta”. @Fil Biafora #pic.twitter.com/bOCzzY55ps — Gianluca Fidene (@GianlucaFidene) September 19, 2020 Ed ecco che quel “vediamo” diventa più di un’ipotesi. Per Sportmediaset Friedkinbbe pensandorivoluzione: via Fonseca, dentro proprio, condiesse. “Dan Friedkin ...

