VIDEO incredibile. Ecco come finisce il tentativo di scalata di un ICEBERG

(Di domenica 20 settembre 2020) Due avventurieri hanno cercato di scalare un blocco di ghiaccio nel Mar Glaciale Artico, ma evidentemente non è stata una buona idea. Uno dei due scalatori è il famoso Michael Horn, che spesso ha cercato di portare a termine diverse imprese quasi impossibili. Stavolta l’impresa non va a buon fine. All’improvviso, mentre era appena partita la, il blocco di ghiaccio si è completamente capovolto, finendo in parte sommerso e trascinando così anche i due che sono così andati a finire in acqua. Il fatto è successo vicino all’isola Spitsbergen, nell’arcipelago norvegese delle Svalbard. Poteva scapparci la tragedia, ma sono stati immediatamente salvati senza riportare alcuna conseguenza. Prima di tentare un’esperienza simile, vistoè finita, probabilmente ...