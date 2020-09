(Di domenica 20 settembre 2020) Un pari agrodolce per ildi De Zerbi insieme alche era passato in vantaggio grazie a una prodezza dial 77′. Dopo un primo tempo in equilibrio, i padroni di casa hanno mollato permettendo ai sardi di portarsi in vantaggio. Nel finale ci ha pensatocon una punizione perfetta che ha scavalcato la barriera con Cragno battuto. Foto: twitterL'articoloil, mail: è 1-1 proviene da Alfredo Pedullà.

zazoomblog : Simeone lancia il Cagliari ma Bourabia salva il Sassuolo: è 1-1 - #Simeone #lancia #Cagliari #Bourabia - ItaSportPress : Simeone lancia il Cagliari, Bourabia salva il Sassuolo: al Mapei finisce 1-1 - - PagineRomaniste : 45'+1' - Occasione Cagliari! #Rog lancia lungo per #Simeone che, solo davanti a #PauLopez, calcia senza imprimere f… -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone lancia

Domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo-Cagliari, entrée del campionato in partenza. I rossoblù, intenti a iniziare col piede giusto e a sfatare il taboo dell’esordio in Serie ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cagliari: De Zerbi punta sul 4-2-3-1, Di Francesco lancia Galigara. SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli ...A mano a mano che ci avviciniamo al 20 settembre, giorno in cui gli italiani sono chiamati a votare per il referendum confermativo sul “taglio dei parlamentari”, si fanno più intense e talvolta sorpre ...