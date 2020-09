Regionali Campania 2020, urne aperte nel caos: «Matite, rischio Covid e il gel non basterà» (Di domenica 20 settembre 2020) Si va a tentoni nell'allestimento degli 884 seggi cittadini. Dal rebus delle Matite alle mascherine contate, dagli accessi controllati al gel che potrebbe non bastare: sono tante le prescrizioni... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020) Si va a tentoni nell'allestimento degli 884 seggi cittadini. Dal rebus dellealle mascherine contate, dagli accessi controllati al gel che potrebbe non bastare: sono tante le prescrizioni...

matteosalvinimi : Anche in Campania questa domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 bastano cinque minuti de… - ItaliaViva : Regionali, Campania, @matteorenzi a Salerno: 'La vera sorpresa sarà Italia Viva' - twomindsatodds : RT @xsplendinvece: Domani si votano le regionali e qui in Campania abbiamo i due grandi avversari uno peggio dell’altro. Io vi prego consid… - twomindsatodds : Reminder per chi oggi andrà a votare alle regionali in Campania: non votate de Luca solo perché 'i lanciafiamme ??????… - infoitinterno : Regionali Campania, il futuro bussa ma la porta è chiusa a doppia mandata -