“Razzista!”. GF Vip, nuova bufera su Fausto Leali: stavolta non lo difende nessuno (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Leali, ancora polemiche per quella parola. La vita dentro la casa del Grande Fratello Vip non è mai così semplice come sembra. Ogni gesto, ogni parola possono assumere un altro peso. La polemica sollevata durante una conversazione intrattenuta tra Enock, il fratello di Balotelli, e Fausto Leali, continua a ripercuotersi anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Lo chiama “ne*ro”, e non la prende troppo bene. Tutto è avvenuto tra microfoni e telecamere quindi impossibile per il video non essere diffuso a macchia d’olio e in pochissimo tempo. “Nero è un colore, ne*ro è la razza”. Il cantante di “Angelo Negro” ha portato Enock a un botta e risposta immediato e senza precedenti: “Da casa ci guardano, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 settembre 2020), ancora polemiche per quella parola. La vita dentro la casa del Grande Fratello Vip non è mai così semplice come sembra. Ogni gesto, ogni parola possono assumere un altro peso. La polemica sollevata durante una conversazione intrattenuta tra Enock, il fratello di Balotelli, e, continua a ripercuotersi anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Lo chiama “ne*ro”, e non la prende troppo bene. Tutto è avvenuto tra microfoni e telecamere quindi impossibile per il video non essere diffuso a macchia d’olio e in pochissimo tempo. “Nero è un colore, ne*ro è la razza”. Il cantante di “Angelo Negro” ha portato Enock a un botta e risposta immediato e senza precedenti: “Da casa ci guardano, non ...

Popopozau : Prima l'elogio a Mussolini, ora questo... Quando hai avuto una lunga carriera e decidi di sputtanarti facendo vede… - donzha1 : fausto leali come buttare nel cesso 50 anni di carriera, ecco forse l'unico pregio di questa trasmissione far vede… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Un termine razzista usato da Fausto Leali manda su tutte le furie Enock Barwuah! E Andrea Zelletta, che s’… - lovinatsu : al gf vip hanno detto uno slur razzista ma ovviamente non squalificheranno mai figurati dici porcodio ti mandano fu… - drtsfplsr : Secondo me la scelta di fare blackface in quel programma, oltre che una scelta profondamente razzista, è anche dett… -

