Puglia, Fitto prova a sfrattare Emiliano (Di domenica 20 settembre 2020) BARI - L'affluenza alle urne e l'incidenza del voto disgiunto sono i due nodi della sfida che in Puglia vede contrapposto il governatore uscente, Michele Emiliano, al predecessore Raffale Fitto, l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 settembre 2020) BARI - L'affluenza alle urne e l'incidenza del voto disgiunto sono i due nodi della sfida che invede contrapposto il governatore uscente, Michele, al predecessore Raffale, l'...

meb : Con @TeresaBellanova in Puglia per sostenere Italia Viva e il nostro amico @ivanscalfarotto presidente! Tra il sovr… - M5S_Europa : Il #M5S rappresenta l’unica alternativa al passato remoto di #Fitto e al passato di #Emiliano. @AntoLari1986 è esem… - M5S_Europa : #Fitto è l’unico candidato della #Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di #Arcigay di tutelare le persone… - Eye_project : RT @LucioCalo: @SimonettaColt4 Salviamo la Toscana...invece la Puglia la possiamo far morire nelle mani di Fitto!!! Salviamo anche la Pugli… - BupaMichele : RT @AntoLari1986: #LaricchiaPresidente è il voto per la legalità e l'antimafia in Puglia. Fitto ed Emiliano invece? #M5S #Puglia #PugliaFut… -