(Di domenica 20 settembre 2020)Milanese, Milano,, 20 settembre 2020 - Aggressione nella notte ai danni di unaMilanese. L'episodio è avvenuto intorno all'una di notte, in via Grate. Vittima una...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pregnana Milanese, donna aggredita durante lite - Yogaolic : #Milano Pregnana, donna trovata sull'asfalto con una profonda ferita alla testa - SkyTG24 : Pregnana Milanese, donna aggredita durante lite -

Ultime Notizie dalla rete : Pregnana donna

LegnanoNews

Pregnana Milanese (Milano), 20 settembre 2020 - Aggressione nella notte ai danni di una donna a Pregnana Milanese. L'episodio è avvenuto intorno all'una di notte, in via Gallarate. Vittima una donna d ...Pregnana Milanese- Sdraiata a bordo strada in stato di incoscienza e con una vistosa perdita di sangue dalla testa. E’ stata rinvenuta così, dai primi soccorritori, una donna di 42 anni di origine sud ...A lato della strada: stesa a terra, priva di coscienza e con ferite alla testa e al volto. Una donna di 42 anni è stata trovata in queste condizioni sul ciglio di una strada di Preganana Milanese (hin ...