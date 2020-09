Palermo, otto ore in macchina in attesa del tampone: l'odissea di una bimba di 18 mesi (Di domenica 20 settembre 2020) Coronavirus, si moltiplicano i casi di persone costrette ad attendere per molte ore l'esito del tampone, un risultato che a volte arriva con ritardi quasi inspiegabili. E' il caso di una bambina di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) Coronavirus, si moltiplicano i casi di persone costrette ad attendere per molte ore l'esito del, un risultato che a volte arriva con ritardi quasi inspiegabili. E' il caso di una bambina di ...

E' il caso di una bambina di appena 18 mesi, rimasta "prigioniera" per otto ore nell'auto della madre, davanti all'ospedale dei Bambini di Palermo in attesa del risultato del test. A denunciare ...

AL "DI CRISTINA"

Otto ore in macchina in attesa di un tampone. Questa la denuncia di Roberta Sorgi, mamma di una bimba di diciotto mesi rimasta in auto per ricevere l'esito del tampone davanti all’ospedale dei Bambini ...

