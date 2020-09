Pagelle Genoa-Crotone 4-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la prima giornata del campionato di. A Marassi i ragazzi di Rolando Maran partono fortissimo e segnano due gol in pochi minuti indirizzando il match, gli ospiti provano a reagire ma vengono travolti per 4-1, Di seguito ilcompleto della partita. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-4-1-2): Perin 6; Biraschi 6.5, Zapata 6, Goldaniga 7; Ghiglione 7.5, Lerager 6.5 (41’ st Melegoni sv), Badelj 6.5 (23’ st Radovanovic 6), Zappacosta 7 (31’ st Czyborra 6); Zajc 6 (31’ st Behrami 6); Pandev 7 (23’ st Pjaca 7), Destro 7. In panchina: Marchetti, Zima, Brlek, Schone, Asencio, ...