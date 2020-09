Milik tentenna? La Juve rilancia per Dzeko: quanti milioni mette sul piatto (per un 34enne) (Di domenica 20 settembre 2020) La caccia al centravanti, per la Juventus, prosegue. L'affare Milik-Edin Dzeko per ora non si sblocca, ma i bianconeri vogliono dare ad Andrea Pirlo il prima possibile il centravanti che chiede a gran voce. Dunque, la Juve per tagliare i tempi ha deciso di alzare l'offerta per il bosniaco, portandola a 17 milioni di euro. Cifra assai alta considerando che il giocatore ha 34 anni. I giallorossi, a queste cifre, sono decisi a dare l'ok e a muoversi sul mercato per cercare il sostituto, che a questo punto potrebbe anche non essere Milik. La Roma, infatti, sarebbe irritata per i tentennamenti del giocatore del Napoli. Le piste alternative, per ora, portano a Bustos del Telleres, classe 1998. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) La caccia al centravanti, per lantus, prosegue. L'affare-Edinper ora non si sblocca, ma i bianconeri vogliono dare ad Andrea Pirlo il prima possibile il centravanti che chiede a gran voce. Dunque, laper tagliare i tempi ha deciso di alzare l'offerta per il bosniaco, portandola a 17di euro. Cifra assai alta considerando che il giocatore ha 34 anni. I giallorossi, a queste cifre, sono decisi a dare l'ok e a muoversi sul mercato per cercare il sostituto, che a questo punto potrebbe anche non essere. La Roma, infatti, sarebbe irritata per imenti del giocatore del Napoli. Le piste alternative, per ora, portano a Bustos del Telleres, classe 1998.

Per la dirigenza del club azzurro il centravanti polacco è un calciatore già ceduto, ora sta a lui trovare l'intesa. Arkadiusz Milik si è allenato anche ieri mattina, per conto suo, così come deciso d ...

Milik si è allenato anche ieri mattina, per conto suo, così come deciso da Gattuso e dal ds Giuntoli. Solo un po' di palestra, nessuna voglia di sorridere né di parlare neppure con i compagni e poi se ...

ROMA – La Roma ha il suo nuovo difensore. Si tratta di Marash Kumbulla, che svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart prima di firmare un contratto quinquennale con la società giallorossa. Dop ...

