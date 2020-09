Meteo Roma. Domani Lunedì 21 settembre allerta gialla (Di domenica 20 settembre 2020) Un’area depressionaria tende ad avvicinarsi alle regioni centro-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni temporalesche, specie sulle regioni centrali e sull’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita’ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020) Un’area depressionaria tende ad avvicinarsi alle regioni centro-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni temporalesche, specie sulle regioni centrali e sull’Emilia-gna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita’ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticita’ e diconsultabile sul sito del Dipartimento ...

quartomiglio : ALLERTA GIALLA per rischio TEMPORALI - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Nubi in aumento, si apre una settimana all'insegna del #MALTEMPO - llodi_roma : RT @a_meluzzi: CORONAVIRUS: NUOVI STUDI, il VIRUS c'era Già da ANNI e NON si trasmette per VIA RESPIRATORIA! Ecco i DETTAGLI - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma - quartomiglio : Bollettino Meteo OGGI 20 Settembre 2020 e DOMANI 21 Settembre 2020 -