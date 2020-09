Marco Bianchi giovedì a processo No | Willy non c' entra | l' ultima scoperta sul balordo di Colleferro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 settembre 2020); 24 settembre dovrà presentarsi in aula, uno dei due fratelli indagati per l'omicidio brutale diMonteiro Duarte. Ovviamente il ragazzo non sarà (ancora) aper quanto accaduto quella notte a, bensì per uno degli altri (tanti) episodi di violenza di cui si è reso protagonista. Il primo maggio del 2018 avrebbe pestato un ragazzo bengalese: l'accusa è di lesioni gravi, stavolta il fratello Gabriele non c', così come gli altri due ragazzi - Francesco Pincarelli e Mario Belleggia - arrestati per il massacro operato ai danni di. Ma anche in quell'occasionenon era da solo: con lui altri amici, imputati come lui. Stando a quanto ...