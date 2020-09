Juventus Sampdoria probabili formazioni, sarà 3-5-2: sorpresa De Sciglio (Di domenica 20 settembre 2020) Juventus Sampdoria probabili formazioni – Torna la Juventus. Partita speciale quella di questa sera alle 20.45 tra Juventus e Sampdoria. Il debutto di Andrea Pirlo da allenatore, la prima vera sfida della sua Juve con i volti nuovi (su tutti Kulusevski) ma soprattutto torna il pubblico. Infatti tutti gli stadi saranno riaperti ad un massimo di 1000 tifosi. Allianz Stadium riaperto dunque a 1000 tifosi invitati dalla società, ovviamente rispettando le giuste misure di sicurezza. Pirlo e i suoi dovranno subito vincere e convincere, per spazzare i fantasmi alimentati dai “fallimenti” della scorsa stagione. Juventus Sampdoria probabili formazioni, chi gioca Pirlo sempre più ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020)– Torna la. Partita speciale quella di questa sera alle 20.45 tra. Il debutto di Andrea Pirlo da allenatore, la prima vera sfida della sua Juve con i volti nuovi (su tutti Kulusevski) ma soprattutto torna il pubblico. Infatti tutti gli stadi saranno riaperti ad un massimo di 1000 tifosi. Allianz Stadium riaperto dunque a 1000 tifosi invitati dalla società, ovviamente rispettando le giuste misure di sicurezza. Pirlo e i suoi dovranno subito vincere e convincere, per spazzare i fantasmi alimentati dai “fallimenti” della scorsa stagione., chi gioca Pirlo sempre più ...

