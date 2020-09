Juventus Sampdoria, Pirlo: “McKennie sta meglio di Arthur” (Di domenica 20 settembre 2020) Inizia con i tre punti l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo firmano le reti che condannano la Sampdoria. Si rivelano, dunque, giuste le scelte del tecnico bresciano che esclude l’acquisto dell’estate, Arthur, e promuove il giovane Frabotta sulla corsia mancina. Positiva anche la prova di Mc Kennie, piazzato titolare in mediana. Juventus Sampdoria: le parole di Pirlo “Modulo e gestione? E’ importante dialogare, soprattutto con i campioni. Da calciatore mi piaceva parlare con gli allenatori. Ottimi primo tempo ma nel secondo tempo siamo calati. Siamo stati bravi a mantenere la lucidità e chiudere la partita. Gol Ronaldo Juventus Sampdoria 3-0: cala il tris ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020) Inizia con i tre punti l’avventura di Andreasulla panchina della. Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo firmano le reti che condannano la. Si rivelano, dunque, giuste le scelte del tecnico bresciano che esclude l’acquisto dell’estate, Arthur, e promuove il giovane Frabotta sulla corsia mancina. Positiva anche la prova di Mc Kennie, piazzato titolare in mediana.: le parole di“Modulo e gestione? E’ importante dialogare, soprattutto con i campioni. Da calciatore mi piaceva parlare con gli allenatori. Ottimi primo tempo ma nel secondo tempo siamo calati. Siamo stati bravi a mantenere la lucidità e chiudere la partita. Gol Ronaldo3-0: cala il tris ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - di_modica : RT @juvandme: JUVENTUS - SAMPDORIA = 3-0 90'+2 FISCHIO FINALE: SUPER JUVE! Vittoria rotonda dei bianconeri che schiantano la Samp per 3-0… - Ultrasjuventus3 : Il post gara di #JuveSamp ?? -